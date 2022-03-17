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Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

AA - Fikret Kavğalı - Güncel
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Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 4 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 4 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Reşatbey Mahallesi, 62003 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında Mira İltaş'a ait evde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.

Kısa sürede kontrolden çıkarak büyüyen alevleri görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

İtfaiye, Seyhan, Yangın, Adana, Güncel, Haberler

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