Adana'da Yangın: Anne ve Oğlu Yaralandı

Adana'nın Feke ilçesinde evlerinde yangın çıkan anne ve oğlu yaralandı, ev kullanılamaz hale geldi.

Gedikli Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan Fındık Gök ile oğlu İsmail Hakkı Gök, sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Annenin sağlık durumunun iyi olduğu, oğlunun ise vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.