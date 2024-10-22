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Adana'da Yangın: 4 Ahşap Ev Yandı

Adana'da Yangın: 4 Ahşap Ev Yandı
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Adana'nın Karataş İlçesi'nde çıkan yangında sahildeki ahşap 4 ev alevlere teslim oldu. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor, inceleme başlatıldı.

ADANA'nın Karataş İlçesi'nde çıkan yangında sahildeki ahşap 4 ev yandı.

Karataş Limanı'nın da bulunduğu sahilde yazlıkçıların konakladığı ahşap evlerin birinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin olmadığı ahşap ev kısa sürede alevler içinde kaldı. Yangın çevredeki diğer evlere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 4 ahşap ev yanarken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Sefa ÜNAL/ KARATAŞ(Adana), )

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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