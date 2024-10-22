Adana'da Yangın: 4 Ahşap Ev Yandı

ADANA'nın Karataş İlçesi'nde çıkan yangında sahildeki ahşap 4 ev yandı.

Karataş Limanı'nın da bulunduğu sahilde yazlıkçıların konakladığı ahşap evlerin birinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin olmadığı ahşap ev kısa sürede alevler içinde kaldı. Yangın çevredeki diğer evlere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 4 ahşap ev yanarken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Sefa ÜNAL/ KARATAŞ(Adana), )