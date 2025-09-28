Haberler

Adana'da Yangın: 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde çıkan yangında, sebebi henüz belirlenemeyen iki katlı müstakil bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan yangında 2 katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Akdeniz Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
