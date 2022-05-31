Adana'da yanan ağaç itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler

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Adana'da yanan ağaç itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA - Ömer Yıldız - Güncel
Adana'da yanan ağaç itfaiye ekiplerince söndürüldü

Adana'da yanan ağaç itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Adana'da yanan ağaç itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda bir ağacın yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede önlem alırken trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

İtfaiye Seyhan Polis Adana Güncel Haberler

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