Adana'da yanan ağaç itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler

Adana'da yanan ağaç itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda bir ağacın yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede önlem alırken trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.