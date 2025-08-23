Adana'da Yamaçtaki Kayalar İçin Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saimbeyli ilçesinde kara yolu güvenliğini tehdit eden yamaçlardaki kayaların temizlenmesi için Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak kayaları kontrollü şekilde düşürüyor.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, kara yolu güvenliğini tehdit eden yamaçlardaki kayaların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Karayolları ekipleri, Saimbeyli-Feke kara yolu Himmetli Mahallesi Kısık mevkisinde çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra halatlarla tırmandıkları yamaçlardan kara yoluna düşme riski olan kayaları kontrollü şekilde düşürüyor.

Çalışmaların sürdüğü yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Güncel
Ahmet Minguzzi davasını Sedat Peker'in avukatı üstlendi

Rezan gitti, Ersan geldi! Sedat Peker detayı bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Bürsin hayatının bilinmeyen yönlerini anlattı

Ünlü isimden çok konuşulacak cinsellik yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.