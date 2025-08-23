Adana'da Yamaçtaki Kayalar İçin Temizlik Çalışmaları Başlatıldı
Saimbeyli ilçesinde kara yolu güvenliğini tehdit eden yamaçlardaki kayaların temizlenmesi için Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak kayaları kontrollü şekilde düşürüyor.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, kara yolu güvenliğini tehdit eden yamaçlardaki kayaların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Karayolları ekipleri, Saimbeyli-Feke kara yolu Himmetli Mahallesi Kısık mevkisinde çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra halatlarla tırmandıkları yamaçlardan kara yoluna düşme riski olan kayaları kontrollü şekilde düşürüyor.
Çalışmaların sürdüğü yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.
Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Güncel