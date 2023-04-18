Adana'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu.
Tepebağ Mahallesi'ndeki müstakil evde ikamet eden 69 yaşındaki Yasin Kolcu'nun yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.
Adrese gelen polis ekibi, itfaiye ekibinin kapıyı kırmasının ardından eve girdiğinde Kolcu'yu yerde hareketsiz yatarken buldu.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi, Kolcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kolcu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekibi, evde incelemede bulundu.
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel