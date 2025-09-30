Adana'da Yalnız Yaşayan 78 Yaşındaki Kadının Evinden İki Traktör Çöp Çıkartıldı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan 78 yaşındaki A.Ç.'nin biriktirdiği atıklar belediye ekipleri tarafından toplandı. Ekipler, koruyucu kıyafet ve maske takarak evdeki çöpleri iki traktörle bertaraf tesisine götürdü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde belediye ekipleri, atık biriktirilen evden iki traktör çöp topladı.
İstiklal Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen A.Ç'nin (78), yalnız yaşadığı tek katlı müstakil evinde çöp biriktirdiği belirlendi.
Seyhan Belediyesi ekipleri, koruyucu kıyafet giyip maske takarak eve girdi.
Oda, koridor ve bahçede istiflenen atıklar, ekiplerin çalışmasıyla ikametten çıkarıldı.
İki traktöre doldurulan çöpler, bertaraf tesisine götürüldü.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel