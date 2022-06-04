Adana'da yakalanan YPG/PKK şüphelisi adli kontrolle salıverildi - Haberler

Adana'da yakalanan YPG/PKK şüphelisi adli kontrolle salıverildi Adana'nın Ceyhan ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü YPG/PKK şüphelisi, yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü YPG/ Pkk şüphelisi, yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı. Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK içinde faaliyet gösterdiği iddia edilen Mazlum M'nin (31) ilçede bulunduğunu belirledi. Ekipler, Mazlum M'yi kaldığı adrese operasyon düzenleyerek yakaladı. Örgüt içindeki silahlı fotoğraflarına da ulaşılan Mazlum M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mazlum M, yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle salıverildi. AA / Yusuf Koyun - Güncel Ceyhan Adana PKK YPG Güncel Haberler

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