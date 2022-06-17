Adana'da yakalanan 52 hırsızlık şüphelisinden 3'ü tutuklandı - Haberler

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Adana'da yakalanan 52 hırsızlık şüphelisinden 3'ü tutuklandı

AA - Eren Bozkurt - Güncel
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Adana'da yakalanan 52 hırsızlık şüphelisinden 3'ü tutuklandı

Adana'da 46 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 52 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 46 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 52 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Mayıs - 10 Haziran tarihlerinde kent merkezindeki 59 hırsızlıktan 46'sını aydınlatarak 52 zanlıyı gözaltına aldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 52 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 49'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, 13 hırsızlıkla ilgili kimlikleri tespit edilen 20 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

1 Mayıs Adana Güncel Haberler

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