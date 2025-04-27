Adana'da Yağmur ve Eğlenceli Anlar

Yağmur geçti akıllarda bu görüntüler kaldı

Adana'da dün sabah başlayan ve öğleye kadar etkili olan yağmur su baskınlarına neden olurken, nehre dönen yolda yüzen çocuklar, doluyu para ile satan pazarcı, otomobilinin üzerinde mahsur kalan vatandaş akıllarda kaldı

ADANA - Adana'da dün sabah başlayan ve öğleye kadar etkili olan yağmur su baskınlarına neden olurken, nehre dönen yolda yüzen çocuklar, doluyu para ile satan pazarcı, otomobilinin üzerinde mahsur kalan vatandaş akıllarda kaldı.

Kent merkezinde dün etkili olan ve öğleye kadar devam eden yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Yollar nehre dönerken bir çok ev ve iş yerini su bastı. Şehir öğlen sonuna kadar adeta kilitlendi. Bir çok kişi için yağmur eziyet olsa da objektiflere komik görüntülerde yansıdı. Kimi yağmur altında oynadı, kimi nehre dönen yolda yüzdü. Kimi ise pazarda yağan dolu sonrası onu para ile sattı. Uyanık pazarcı doluyu poşetleyip 3 kilosunu 1 liradan vatandaşlara satmaya çalıştı. Bu durumu gören vatandaşlar ise gülümsedi.

"Daha fazla yağsın diye dua etti işyerini su bastı"

Bir genç kadın ise yağmur başlayınca daha fazla yağması için dua etti. Bir süre sonra ise yağmur hızlanınca iş yerine su girmeye başladı. Bu durum karşısında genç kadın kendi de şaşırdı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Kente dehşeti yaşatan yağmurdan geriye akıllarda bu görüntüler kaldı.