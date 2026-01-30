Haberler

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi; istinat duvarı yıkıldı, mezarlıklar su altında kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde sağanak yağış sonrası istinat duvarı yıkıldı, bazı sokaklar suyla doldu ve mezarlıklar sular altında kaldı. Vatandaşlar evlerindeki suyu tahliye etmek için mücadele etti.

İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Adana'da sağanak nedeniyle Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir evin istinat duvarı yıkıldı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yağmur nedeniyle yumuşayan toprak ve duvarın kaldırılacağı bildirildi.

SU DOLU SOKAKTA LEĞENLE YÜZDÜ

Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki bir ara sokak da yağmur suyuyla doldu. Mahalleli evlerine dolan suyu tahliye etmek için kendi imkanlarıyla çalışma yaptı. Mahalle sakinlerinden birisi, çocuğunu leğenin içine oturtup, suda yüzdürdü. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan kişi, "Yakup kayığına bindi gidiyor. Yakup, nereye gidiyorsun oğlum? Amcan gile gidiyorsan, selam söyle" dedi.

MEZARLIKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Diğer yandan Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı yağışın ardından sular altında kaldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; bazı mezarların tamamen suya gömüldüğü görüldü. Saimbeyli-Tufanbeyli kara yoluna da heyelan nedeniyle kaya parçaları düştü. Ekipler, kayaların kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu

Vurduğu adamın kimin arkadaşı olduğunu görünce süt dökmüş kedi oldu
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu işte bir terslik var! Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu

Vurduğu adamın kimin arkadaşı olduğunu görünce süt dökmüş kedi oldu
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu

Sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu