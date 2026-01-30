Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi; istinat duvarı yıkıldı, mezarlıklar su altında kaldı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde sağanak yağış sonrası istinat duvarı yıkıldı, bazı sokaklar suyla doldu ve mezarlıklar sular altında kaldı. Vatandaşlar evlerindeki suyu tahliye etmek için mücadele etti.
İSTİNAT DUVARI YIKILDI
Adana'da sağanak nedeniyle Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir evin istinat duvarı yıkıldı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yağmur nedeniyle yumuşayan toprak ve duvarın kaldırılacağı bildirildi.
SU DOLU SOKAKTA LEĞENLE YÜZDÜ
Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki bir ara sokak da yağmur suyuyla doldu. Mahalleli evlerine dolan suyu tahliye etmek için kendi imkanlarıyla çalışma yaptı. Mahalle sakinlerinden birisi, çocuğunu leğenin içine oturtup, suda yüzdürdü. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan kişi, "Yakup kayığına bindi gidiyor. Yakup, nereye gidiyorsun oğlum? Amcan gile gidiyorsan, selam söyle" dedi.
MEZARLIKLAR SULAR ALTINDA KALDI
Diğer yandan Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı yağışın ardından sular altında kaldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; bazı mezarların tamamen suya gömüldüğü görüldü. Saimbeyli-Tufanbeyli kara yoluna da heyelan nedeniyle kaya parçaları düştü. Ekipler, kayaların kaldırılması için çalışma başlattı.