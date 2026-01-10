Haberler

Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 4 araca çarptı; kaza anı kamerada

Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 4 araca çarptı; kaza anı kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da meydana gelen kazada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki 4 araca çarpıldı. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

ADANA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Otomobil sürücüsü Selhatin D.'nin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Selhatin D. yönetimindeki 34 NJK 219 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Selhatin D., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın'da internet sitesi sahibi, YRP'li il başkanı tarafından bacağından vuruldu

Erbakan'ı şoke edecek haber! İl başkanı, tartıştığı gazeteciyi vurdu
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Aydın'da internet sitesi sahibi, YRP'li il başkanı tarafından bacağından vuruldu

Erbakan'ı şoke edecek haber! İl başkanı, tartıştığı gazeteciyi vurdu
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi