Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 4 araca çarptı; kaza anı kamerada

ADANA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Otomobil sürücüsü Selhatin D.'nin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Selhatin D. yönetimindeki 34 NJK 219 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Selhatin D., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.