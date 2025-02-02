Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem

Ege Denizi beşik gibi! Depremlerin sayısı da şiddeti de endişe verici
Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor

Erdoğan tarih verip büyük tehlikeye dikkat çekti
Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler

Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Yargıtay'ın kararını basından öğrendik

Avukattan Yargıtay kararı için olay sözler: Biz de basından öğrendik

Adana'da Yağmur Duası Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozan ilçesinde, bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle vatandaşlar yağmur duası için bir araya geldi. Kurbanlıkların kesilmesinin ardından dua ederek yağmur beklediler.

Adana'nın Kozan ilçesinde, bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle bazı vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

İlçedeki 10 mahallede ikamet eden vatandaşlar, yağmur duası için Bekirce mevkisinde bir araya geldi.

Katılımcıların desteğiyle alınan kurbanlıkların kesilmesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Emekli imam Abdurrahman Yılmaz'ın okuduğu yağmur duasına vatandaşlar eşlik etti.

Çiftçi Ünver Ünaldı, gazetecilere, yeterli yağış olmaması nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
img

Süper Lig'de akılalmaz geri dönüş
img

Fenerbahçe'nin yeni transferinin havaalanında zor anları
img

Hulusi Akar, Özgür Özel'e açtığı davayı kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'a daha yeni geldi: Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı

Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı
Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama

Erdoğan'ın başdanışmanı teğmenlerin ihracını böyle savundu
Okan Buruk, Yunus Akgün'e hayatının şokunu yaşattı

Okan Buruk, Yunus'a hayatının şokunu yaşattı
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.