Adana'da Yağış nedeniyle Araç Köprüden Düştü: 2 Yaralı

Adana'nın Feke ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, köprüden düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ADANA'nın Feke ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin köprüden düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Belenköy Mahallesi Feke Karayolu'nda meydana geldi. Serdar Araz yönetimindeki 01 US 833 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, yaklaşık 4 metre yükseklikteki köprüden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü Serdar Araz ile yolcu konumundaki Atilla Bolat yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından ambulanslarla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
