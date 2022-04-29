Adana'da veterinerler orman yangınlarından zarar görecek hayvanlar için hazır

Adana'da veteriner hekimler, orman yangınlarında zarar görecek evcil ve yabani hayvanların tedavisinde ücretsiz olarak görev alacak.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, AA muhabirine, geçen yıl Türkiye'de ciddi orman yangınlarında ormanlar, köylerin etkilendiğini, yangınlarda evcil ve yaban hayvanların zarar gördüğünü belirtti.

Geçen yıl Adana'da yaygın olarak yaşanan yangınlarda zarar gören tüm hayvanlar için "acil tıbbi müdahale timi" kurduklarını anımsatan Köse, odaya bağlı veteriner hekimlerin yangın bölgelerine gidip yaralı tüm hayvanlara ücret talep etmeden baktıklarını anlattı.

Bu yıl da çıkabilecek yangınlarda zarar görecek hayvanlar için aynı yapıyı kurduklarını ifade eden Köse, " "Umarım bu yıl herhangi bir yangın olmaz ama oda olarak biz bölgemizde böyle bir felaket olması durumunda yaralanacak her türlü hayvana odamıza bağlı 600 veteriner hekim ve 150 kliniğimizde ücretsiz olarak bakmaya hazırız. Halkımızın, ülkemizin emrindeyiz." dedi.