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Adana'da Vatandaşlar Milli Takımın Maçını Dev Ekrandan İzledi

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Adana'da vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı final mücadelesinde İtalya ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti. Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan katılımcılar, maç boyunca milli takıma destek verdi. Milli takımın maçta 3-0 yenilerek finalde oynama şansını yitirmesi sporseverleri üzdü.

Adana'da vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı final mücadelesinde İtalya ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti.

Adana'da vatandaşlar, Türkiye-İtalya karşılaşmasını dev ekrandan izlemek için merkez Seyhan ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'na geldi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan katılımcılar, maç boyunca milli takıma destek verdi.

Milli takımın maçta 3-0 yenilerek finalde oynama şansını yitirmesi sporseverleri üzdü.

Kaynak: AA / Güncel

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