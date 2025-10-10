Haberler

Adana'da Vale Yönetmeliğine Uymayan 18 İşletmeye 280 Bin Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yapılan denetimlerde, vale hizmeti vermeyen 18 işletmeye toplamda 280 bin 112 lira ceza kesildi. Denetimler, 2020 yılında yürürlüğe giren vale hizmetleri yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirildi.

Adana'da, yönetmeliğe uygun vale hizmeti vermeyen 18 işletmeye 280 bin 112 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2020'de yürürlüğe giren "İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında kent merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimlerinde vale çalıştıran 18 işletmenin, yönetmeliğe aykırı hareket ettiğini tespit etti.

Söz konusu işletmelere 280 bin 112 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Yapılan yorumları görmeniz lazım! Sosyal medyayı kasıp kavuran anaokulu öğretmeni

Sosyal medyayı kasıp kavuran anaokulu öğretmeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enes Batur'un ardından Youtube'da zirveye Ruhi Çenet yerleşti

Enes Batur'dan sonra zirveye yeni isim yerleşti
Yapılan yorumları görmeniz lazım! Sosyal medyayı kasıp kavuran anaokulu öğretmeni

Sosyal medyayı kasıp kavuran anaokulu öğretmeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.