Adana'da Vale Yönetmeliğine Uymayan 18 İşletmeye 280 Bin Ceza
Adana'da yapılan denetimlerde, vale hizmeti vermeyen 18 işletmeye toplamda 280 bin 112 lira ceza kesildi. Denetimler, 2020 yılında yürürlüğe giren vale hizmetleri yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2020'de yürürlüğe giren "İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında kent merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, denetimlerinde vale çalıştıran 18 işletmenin, yönetmeliğe aykırı hareket ettiğini tespit etti.
Söz konusu işletmelere 280 bin 112 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel