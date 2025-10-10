Adana'da Vale Hizmeti Denetimleri: 18 İşletmeye 280 Bin TL Ceza

ADANA'da polis ekiplerinin iş yerlerine yönelik vale hizmeti denetimlerinde 18 iş yerine toplam 280 bin 112 TL cezai işlem uygulandı.

Kentte 6-7 Ekim tarihlerinde Asayiş Şube'ye bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan vale hizmeti denetimlerinde 38 iş yeri incelendi. Ekipler, müşteri gibi giderek işletmelerin vale hizmeti verip vermediğini kontrol etti. Denetimlerde, 2020 yılında yürürlüğe giren 'İşletmelerin Vale Hizmetinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik' kapsamında yapılan kontrollerde yönetmeliğe uygun hizmet vermediği tespit edilen 18 iş yerine toplam 280 bin 112 TL cezai işlem uygulandı.