Adana'da Vakıf Haftası kutlandı
AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
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Adana'da Vakıf Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
ADANA (AA) - Adana'da Vakıf Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Etkinlikler kapsamında, Adana Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Develi, Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Develi, bu yılki kutlamaların "Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği" temasıyla yapılacağını belirtti.
Etkinlikler kapsamında, Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Zeki Uyanık konferans verecek, vakıflarda emeği geçenler için mevlit okutulacak.
AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel