Adana'da uzman ekipler hasar tespiti için sahada

Adana'da incelenen 131 bin binanın 942'si ağır hasarlı

İnşaat mühendisi Ertürker: "Az hasarlı ve hasarsız binalara vatandaşlarımız güvenle geçip oturabilirler"

ADANA - Adana'da hasar tespit ekipleri, 131 bin 100 bina inceledi. Binalardan 942'si ağır hasarlı, 2 bin 130'u orta hasarlı, 14 bin 297'sinin az hasarlı olduğu belirlendi. İnşaat mühendisi Şenay Ertürker, "Az hasarlı ve hasarsız binalara vatandaşlarımız güvenle geçip oturabilirler" dedi.

Adana'da Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla devam eden hasar tespit çalışmalarına Yüreğir Belediyesi bünyesindeki mühendis ve inşaat teknikerinden oluşan uzman teknik ekipte destek veriyor. Ekipler tarafından binaların ağır hasarlı, yıkık, az hasarlı veya hasarsız olduğunun tespiti yapılıyor. Depremde 13 binanın yıkıldığı Adana'da ekipler, çalışmalar çerçevesinde 131 bin 100 bina inceledi. İncelemede binaların 942'si ağır hasarlı, 2 bin 130'u orta hasarlı, 14 bin 297'si az hasarlı, 102 bin 745'i hasarsız olarak tespit edildi. 10 bin 973 binaya ise kilitli olduğundan girilemedi ve tespit yapılamadı. Ağır hasarlı binaların 205'i Seyhan, 208'inin Yüreğir, 77'sinin ise Çukurova, diğerlerinin de farklı ilçelerde olduğu kaydedildi.

"Az hasarlı ve hasarsız binalara vatandaşlarımız güvenle geçip oturabilirler"

İnşaat mühendisi Şenay Ertürker de depremin ardından her gün sahada binaları incelemeye devam ettiklerini kaydederek, "Tespitlerimizi çekiç kullanarak yapıyoruz. Çünkü aletlerin önemi yok şu aşamada. Kabuklaşma var mı bakıyoruz çekiç ile kabuğunu kaldırıyoruz. Çatlak derine inmiş mi onu gözlemliyoruz. Özellikle kesme çatlakları varsa ağır hasara giriyor. Kirişlerde çatlak var mı yok mu diye inceliyoruz. Az hasarlı ve hasarsız binalara vatandaşlarımız güvenle geçip oturabilirler. İncelediğimiz binada hiçbir hasar yok sadece rutubetten dolayı korozyon var. Korozyonda da beton kabuklaşması oluşuyor. Bunda da sıkıntı edecek bir durum yok. Az hasarlı yapılarda da duvar çatlakları, pencere kenarlarındaki çatlaklar az hasara giriyor. Buralarda da can güvenliği söz konusu değil" diye konuştu.

"Çıkarmamız gereken ciddi dersler var"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, depremin ardından hasar tespit ekiplerinin sahada incelemeler yaptıklarını ifade ederek, "Her ne kadar Çukurova ilkemizde yıkımlar olsa da maalesef tüm Adana'yı etkileyen bir deprem oldu. Yüreğir'de depremde herhangi bir yıkım gerçekleşmedi. Fakat halen hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Sahada yapılan tespitlerde ağır hasarlı, orta hasarlı, hafif hasarlı binalarımız olduğunu biliyoruz. Nihayetinde valiliğimiz koordinasyonunda yürüyen bir süreç bu. Bununla birlikte hasar tespit komisyonu çalışmalarına Yüreğir Belediyesi olarak ciddi katkı sağlıyoruz. Tüm kurumlar, kuruluşlar ve valiliğimizin önderliğinde ciddi çalışma yapıyoruz. Vatandaşımızı en az etkileneceği şekilde kısa sürede bu çalışmaların bitmesi için ciddi çalışma var ortada. 'Deprem öldürmüyor bina öldürüyor' yaklaşımının doğru olduğunu bu süreçte maalesef gördük çıkarmamız gereken ciddi dersler var" dedi.