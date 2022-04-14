Adana'da Uzaya Kebap Gönderme Denemesi - Haberler

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Adana'da Uzaya Kebap Gönderme Denemesi

DailyMotion.com - Güncel
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Adanalı kebap ustası Yaşar Aydın, 12 Nisan İnsanlı Uzay Yolculuğu Günü'nü kutlamak amacıyla uzaya kebap göndermek istedi.

Adanalı kebap ustası Yaşar Aydın, 12 Nisan İnsanlı Uzay Yolculuğu Günü'nü kutlamak amacıyla uzaya kebap göndermek istedi.

Helyum gazıyla dolu balona bağlı tepside gökyüzüne bırakılan Adana boru kebabının yolculuğu drone ile de izlendi.

Stratosfere kadar çıkan kebap, balonun patlamasıyla Hatay civarlarında Akdeniz'e düştü.

Yaşar Aydın, gelecekte de uzaya kebap gönderme denemelerine devam edeceklerini belirtti.

DailyMotion.com / Güncel

Aydın, Adana, Nisan, Uzay, Güncel, Haberler

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