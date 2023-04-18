Adana'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Beyazevler Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelendikleri 3 kişiyi takibe aldı.

Şüpheliler Kadir Ö. (35), Mansur V. (34) ve Nadir Ö'yü (51) sokakta buluştukları sırada yakalayan ekipler, bu kişilerin üzerlerinde 108 gram kokain ile 1 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Kadir Ö. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.