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Adana'da Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi Verildi

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Adana'da polis ekipleri, Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) hakkında 38 bin 917 vatandaşa bilgilendirme yaptı. Etkinliklerde broşürler dağıtıldı.

Adana'da polis ekipleri, vatandaşlara Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) konusunda bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Büro Amirliği ekipleri, 4-13 Nisan'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında etkinlikler gerçekleştirdi.

Ekipler, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde düzenlenen toplantılarda bir araya geldikleri 38 bin 917 kişiye, UYUMA ve NARVAS konusunda bilgilendirme yaptı.

Eğitim çalışmasında vatandaşlara broşür de dağıtıldı.

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Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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