Adana'da Uyuşturucu Yetiştirip Satan Sanığa 19 Yıl Hapis Cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştirip sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 19 yıl hapis ile 40 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince 2000 Evler Mahallesi'ndeki ikametinde gece vakti sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu S.Ö'ye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, sanığa ait ikamette, saksıya ekilen 4 kök Hint keneviri de bulunduğunu, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "esrar elde etmek amacıyla izinsiz Hint keneviri ekimi yapmak" suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Tutuklu sanık A.Ö. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl, "esrar elde etmek amacıyla izinsiz Hint keneviri ekimi yapmak" suçundan da 4 yıl olmak üzere toplamda 19 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.Ö'nün, tutukluluk halinin devamına karar verdi.