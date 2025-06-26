Adana'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 31 Bin 625 Hap Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 31 Bin 625 Hap Ele Geçirildi
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Adana'da park halindeki bir panelvanda yapılan aramada 31 bin 625 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Adana'da park halindeki panelvanda 31 bin 625 uyuşturucu etkili hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Döşeme Mahallesi'ndeki sokakta uzun süredir park halinde bulunan plakasız panelvanı inceledi.

Camdan baktıklarında içeride tabanca olduğunu gören ekipler, aracın kilitli kapısını açtı.

Panelvanda ruhsatsız tabancanın yanı sıra 31 bin 625 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

Bölgedeki binaların güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, aracın yanına geldiği belirlenen Yaser B'yi (27) Barbaros Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Şüphelinin ağabeyi Murat B'nin, panelvanın sahibi olduğu, "uyuşturucu satın alma, kabul etme, bulundurma veya kullanma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen Yaser B. işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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