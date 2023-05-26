Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Adana'da uyuşturucu ve silah ele geçirilen denetimlerde 11 kişiye gözaltı

Adana'da uyuşturucu ve silah ele geçirilen denetimlerde 11 kişiye gözaltı

Güncel Haberler

Adana'da jandarma ekiplerince bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiği denetimlerde 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da jandarma ekiplerince bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiği denetimlerde 11 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmamoğlu, Ceyhan, Karaisalı ve Yüreğir ilçelerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 427 gram esrar, 49 kök kenevir bitkisi, 5 uyuşturucu hap ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, bulunan silah ve uyuşturucularla ilgili 11 zanlıyı gözaltına aldı.

Adana Seçim Sonuçları
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2019
Adana Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Jandarma Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title