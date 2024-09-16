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Adana'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi: Şüpheli Tutuklandı

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Adana'da Ova Mahallesi'ndeki bir evde yapılan operasyonda 138,74 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Adana'da, evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen Ova Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 138,74 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bunun üzerine ikametteki Mahsun B, ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

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