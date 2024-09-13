Adana'da Uyuşturucu Üretimi Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı
Adana'da iklimlendirme sistemi kurulan apartman dairelerinde uyuşturucu ürettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurova ilçesindeki bazı ikametlere operasyon düzenledi. İklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretildiği tespit edilen apartman dairelerinde 100 gram esrar, 50 kök Hint keneviri, 2 iklimlendirme, 2 havalandırma sistemi ile uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
? Adana'da iklimlendirme sistemi kurulan apartman dairelerinde uyuşturucu ürettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurova ilçesindeki bazı ikametlere operasyon düzenledi.
İklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretildiği tespit edilen apartman dairelerinde 100 gram esrar, 50 kök Hint keneviri, 2 iklimlendirme, 2 havalandırma sistemi ile uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.