Adana'da uyuşturucu üretimi için iş yerinin deposuna sera kuran zanlı yakalandı
AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, iş yerinin deposunda kurduğu serada skunk bitkisi yetiştirdiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde, iş yerinin deposunda kurduğu serada skunk bitkisi yetiştirdiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeler Mahallesi'nde F.S'ye ait iş yerindeki depoya kurduğu serada uyuşturucu özelliği olan bitki yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, depodaki serada saksılara ekilmiş vaziyette 303 kök skunk bitkisi, 300 gram esrar, 3 dijital termometre, 1 kenevir kurutma aparatı, 3 oda için yapılmış iklimlendirme sistemi ele geçirdi.
Ekipler, F.S'yi gözaltına aldı.
AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel