Adana'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 8 Hükümlü Yakalandı
Adana'da gerçekleştirilen operasyonla, uyuşturucu ticareti suçundan aranan 8 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, 2 ila 10 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezalarına sahip.
Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 8 hükümlü operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde haklarında uyuşturucu ticareti suçundan 2 ila 10 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel