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Adana'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 8 Hükümlü Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 8 Hükümlü Yakalandı
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Adana'da gerçekleştirilen operasyonla, uyuşturucu ticareti suçundan aranan 8 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, 2 ila 10 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezalarına sahip.

Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 8 hükümlü operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde haklarında uyuşturucu ticareti suçundan 2 ila 10 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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