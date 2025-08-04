Adana'da Uyuşturucu Ticaretine 5 Yıl Hapis Cezası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde gizli uyuşturucuyla yakalanan sanık B.B., mahkeme tarafından 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kıyafetine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan sanığa 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık B.B. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 23 Temmuz 2024'te Hürriyet Mahallesi 20059 Sokak'ta polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan B.B'nin pantolonunun iki cebinde yeşil reçeteyle satışı yapılabilen toplamda 124 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, sanığın cep telefonunda tespit edilen uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların da dikkate alınarak, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık B.B. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş detayı dikkat çekti

Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında yeni zirve sinyali! Citi, yıl sonu tahminini 3.500 dolara yükseltti

Dev bankadan çarpıcı altın tahmini: Bu seviyeye hazır olun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.