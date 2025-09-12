Adana'da Uyuşturucu Ticaretine 20 Yıl Hapis Cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan tutuklu 2 sanık 20'şer yıl hapis ve 750'şer bin lira adli para cezasına çarptırıldı, tutuksuz sanığın beraatine karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.T. ve N.A. ile tutuksuz Ş.T. ve avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 7 Eylül 2024'te otomobille merkez Seyhan ilçesi Nakliyatçılar Sitesi'ne giden M.T. ve Ş.T'nin, burada N.A. ile buluştuklarını ve bir çantayı otomobile koyduklarını belirtti.

Savcı, daha sonra Ş.T. ve M.T'nin içinde bulunduğu, N.A'nın da olay yerine yakın bir yerde yaya olarak kaçarken yakalandığı polis operasyonunda, araçta 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ile 10 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade ederek, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, uyuşturucu ticareti yapmadıklarını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu sanıklar M.T. ve N.A'yı 20'şer yıl hapis ile 750'şer bin lira adli para cezasına çarptırdı. Heyet 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tutuksuz sanık Ş.T'nin ise "delil yetersizliğinden" beraatine hükmedildi.