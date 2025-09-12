Haberler

Adana'da Uyuşturucu Ticaretine 20 Yıl Hapis Cezası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan iki tutuklu sanığa 20 yıl hapis ve 750 bin lira adli para cezası verildi. Tutuksuz sanık beraat etti.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan tutuklu 2 sanık 20'şer yıl hapis ve 750'şer bin lira adli para cezasına çarptırıldı, tutuksuz sanığın beraatine karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.T. ve N.A. ile tutuksuz Ş.T. ve avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 7 Eylül 2024'te otomobille merkez Seyhan ilçesi Nakliyatçılar Sitesi'ne giden M.T. ve Ş.T'nin, burada N.A. ile buluştuklarını ve bir çantayı otomobile koyduklarını belirtti.

Savcı, daha sonra Ş.T. ve M.T'nin içinde bulunduğu, N.A'nın da olay yerine yakın bir yerde yaya olarak kaçarken yakalandığı polis operasyonunda, araçta 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ile 10 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade ederek, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, uyuşturucu ticareti yapmadıklarını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu sanıklar M.T. ve N.A'yı 20'şer yıl hapis ile 750'şer bin lira adli para cezasına çarptırdı. Heyet 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tutuksuz sanık Ş.T'nin ise "delil yetersizliğinden" beraatine hükmedildi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Mısır, İsrail'i açık açık uyardı: Bize saldırırsanız yıkıcı sonuçları olur

Arap ülkesinden İsrail'e rest: Bizi vurursanız yıkıcı sonuçları olur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinde binlerce sentetik hap bulunan 75 yaşındaki şüpheli: Raporum var, ben içiyorum bunları

Evinde binlerce hap bulundu! 75 yaşındaki adamın savunması bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.