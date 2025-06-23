Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Tır Sürücüsüne 9 Yıl 2 Ay Hapis Cezası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da durdurulan bir tırda 3 kilo 100 gram esrar ele geçirilen sürücü A.B., uyuşturucu ticareti suçlamasıyla 9 yıl 2 ay hapis cezasına ve 200 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da 3 kilo 100 gram esrar geçirilen tırın sürücüsü, tutuklu yargılandığı davada 9 yıl 2 ay hapis ve 200 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık A.B. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 10 Haziran 2024'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun İncirlik Park Alanı'nda durdurulan A.B'nin kullandığı tırdaki dolapta 3 kilo 100 gram esrar bulunduğunu belirtti.

Uyuşturucu miktarının kişisel kullanım sınırının üzerinde olduğunu ifade eden savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık ise savunmasında pişman olduğunu söyledi.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 2 ay hapis ve 200 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu

Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı

Taraftarlar şokta! Futbolu bıraktı
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket

Trump'tan saldırı sonrası yeni açıklama! Tehdit edip iki seçenek sundu
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu ülkede kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail Ordusu Lübnan'a saldırdı! Evi havaya uçurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de o ülkeye saldırdılar
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor

Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.