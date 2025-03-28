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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 8 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan N.K., 8 yıl 6 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 8 yıl 6 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık N.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 19 Kasım 2024'te Anadolu Mahallesi'ndeki evinde poşet içine gizlediği 4,07 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, N.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık N.K. savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 6 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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