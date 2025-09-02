Haberler

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 22 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemi

Adana'nın Seyhan ilçesinde motosikletinde gizlediği sentetik uyuşturucu haplarla tutuklanan B.G.D. hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına yakında başlanacak.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletine gizlediği sentetik uyuşturucu hapları satarken yakalanarak tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 11 Nisan'da tutuklanan B.G.D. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede B.G.D'nin, plakasız motosikletine gizlediği 49 sentetik uyuşturucu hapı, İstiklal Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun arka tarafında buluştuğu D.T. ve S.K'ye satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

Sanığın merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinde 56 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği aktarılan iddianamede, B.G.D'nin deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
