Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 22 Yıl 6 Ay Hapis Talebi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Döşeme Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 30 Haziran'da tutuklanan N.K. hakkında cumhuriyet savcılığınca iddianame hazırlandı.

Sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ihbar üzerine evine polis ekiplerince operasyon düzenlenen N.K'nin, sigara paketine gizlediği 10,04 gram sentetik uyuşturucu ile 2 kök Hint kenevirini gece saatlerinde buluştuğu kişiye satarken yakalandığı belirtildi.

Adreste uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 120 lira, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği bilgisi de iddianamede yer aldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.