Haberler

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 22 Yıl 6 Ay Hapis Talebi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde uyuşturucu satışı yaparken yakalanan S.U. hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Sanığın, boş arazide gizlediği uyuşturucuyla yakalandığı ve bu süreçte ele geçirilen malzemelerin detayları iddianamede yer aldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, araziye sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 10 Haziran'da tutuklanan S.U. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın Şahintepe Mahallesi'nde boş arazide toprağa gömdüğü 18,71 gram sentetik uyuşturucuyu gece vakti poşete gizleyip otomobille yanına gelen 2 kişiye satarken yakalandığı belirtildi.

İddianamede, sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar ve evinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği bilgisine yer verildi.

Sanığın, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, S.U'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılaması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Yeşilçam'ın 'sarışın güzeli' Hale Soygazi'nin son hali şaşırtıyor

Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi! Son halini görenler hayran kalıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç duyurdu! Yaşanan olay savcılığı harekete geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.