Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 22 Yıl 6 Ay Hapis Talebi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, araziye sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 10 Haziran'da tutuklanan S.U. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın Şahintepe Mahallesi'nde boş arazide toprağa gömdüğü 18,71 gram sentetik uyuşturucuyu gece vakti poşete gizleyip otomobille yanına gelen 2 kişiye satarken yakalandığı belirtildi.

İddianamede, sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar ve evinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği bilgisine yer verildi.

Sanığın, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, S.U'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılaması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.