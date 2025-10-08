Haberler

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 18 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde, taşınabilir şarj aleti içine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ile yakalanan M.C.K., 18 yıl 9 ay hapis ve 187 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanık, suçlamaları reddetse de mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.C.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 14 Temmuz 2024'te Kuruköprü Mahallesi'nde polislerce durumundan şüphelenilerek durdurulan M.C.K'nin pantolonunun cebinde, elektronik terazi ile taşınabilir şarj aleti içine gizlenmiş halde 19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığın cep telefonunda tespit edilen uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların da dikkate alınarak, M.C.K'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık M.C.K. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 187 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
