Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti nedeniyle tutuklanan H.A., 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın suçlamaları reddetmesine rağmen ceza verilmesine karar verdi.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık, 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık H.A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 19 Aralık 2024'te H.A'nın Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki evinde 39 gram sentetik uyuşturucu bulunduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini anlatan savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

H.A. ise hakkındaki suçlamayı reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
