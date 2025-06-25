Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

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Adana'nın Seyhan ilçesinde, evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık M.A., 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Duruşmada, sanığın benzer suçlardan kaydı bulunduğu belirtildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, yargılandığı davada 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 19 Mart 2024'te Sümer Mahallesi'ndeki ikametinde poşete gizlediği 35,86 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, M.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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