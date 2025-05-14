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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Polis operasyonunda ele geçirilen uyuşturucularla ilgili duruşma sona erdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık O.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, polis ekiplerince 19 Ekim 2023'te Çamlıbel Mahallesi'ndeki kıraathaneye düzenlenen operasyonda sanığın, sigara paketine gizlediği 11,21 gram sentetik uyuşturucuyu 2 kişiye satarken yakalandığını belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, O.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı O.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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