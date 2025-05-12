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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası
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Adana'nın Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan M.T., 10 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Daha önce benzer suçlardan sabıkası bulunan sanık, suçlamaları reddetti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 10 Aralık 2024'te Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evinde poşete gizlediği 14,21 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, M.T'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

M.T. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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