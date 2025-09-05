Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sanığa 22 Yıl Hapis İstemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen tutuklu 2 sanık hakkında, 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 Şubat'ta tutuklanan E.E. ve M.B. hakkında, savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polisler tarafından İsmetpaşa Mahallesi'nde E.E'ye ait eve düzenlenen operasyonda, E.E. ve M.B'nin poşete gizlediği 19,57 gram sentetik uyuşturucuyu gece vakti otomobil ile yanlarına gelen kişilere satarken yakalandıkları belirtildi.

İddianamede, adreste uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ile hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği ifade edildi.

Sanıkların deşifre olmamak için kod adı kullandıkları kaydedilen iddianamede, E.E. ve M.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.