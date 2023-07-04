Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 5 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıkların birlikte organize ettikleri uyuşturucu sevkiyatı suçlamasıyla yargılanmaları bekleniyor.

Adana'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 5 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 Ocak'ta tutuklanan B.A, M.D, O.A. ve tutuksuz G.G. ile H.G. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, B.A. idaresindeki otomobilin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulduğu ve bagajına gizlenmiş halde 24 kilo 850 gram esrar ele geçirilen araçta G.G'nin de yolcu konumunda bulunduğu belirtildi.

Uyuşturucu ele geçirilen araca ise O.A. idaresindeki içinde M.D. ve H.G'nin de bulunduğu otomobilin öncülük yaptığı iddianamede anlatıldı.

Birbirleriyle irtibatlı olduğunu belirlenen ve uyuşturucu sevkiyatını birlikte organize ettikleri iddianamede bildirilen sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince ilerleyen günlerde başlanacak.