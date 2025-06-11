Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Sanığa 16 Yıl Hapis Cezası

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Adana'da uyuşturucu ticareti yapan 4 sanık, mahkeme tarafından 16 yıl 3 ay hapis cezası ve 50 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken, mahkeme mevcut halleriyle cezalarını çekmelerine karar verdi.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu 4 sanık, 16 yıl 3'er ay hapis ve 50'şer bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar E.E, E.K, H.Ö. ve Y.S. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, olay günü polis ekiplerinin E.K'nin kullandığı ve içinde E.E'nin bulunduğu araç ile arkasında seyreden H.Ö'nün idaresindeki Y.S'nin yolcu konumunda yer aldığı aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice Kavşağı mevkisinde durdurduğunu belirtti.

H.Ö'nün kullandığı araçta narkotik dedektör köpeği desteğiyle arama yapıldığını anlatan savcı, aramada aracın ön yolcu koltuğu altındaki bir çantada 2 kilo 940 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ifade etti.

Savcı, sanıkların deşifre olmamak için sürekli şifreli telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini, fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini iddia etti. Sanıklar E.E, E.K, H.Ö. ve Y.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanıklar ise savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 3'er ay hapis ve 50'şer bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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