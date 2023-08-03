Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaisalı, Kozan ve Yüreğir ilçelerindeki adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 750 gram esrar ve 119 kök Hint keneviri ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.