Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı
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Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaisalı, Kozan ve Yüreğir ilçelerindeki adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 750 gram esrar ve 119 kök Hint keneviri ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği Karaisalı, Kozan ve Yüreğir ilçelerindeki adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 750 gram esrar ve 119 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ekipler, operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel