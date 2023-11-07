Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanıkların uyuşturucu ticareti yapma suçundan cezalandırılması istendi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddia edilen tutuklu 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 Temmuz'da tutuklanan A.A, A.S. ve İ.S. için Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polis tarafından ilçedeki Yeşilbağlar Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlenen operasyonda, sanıklar A.A. ve A.S'nin evin yanındaki arazide gözcülük yaptığı, İ.S'nin ise defter arasına gizlediği sentetik uyuşturucuyu otomobil ile yanına gelen kişilere satarken yakalandığı belirtildi.

Ekiplerin, sanıklardan uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, ikamette hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği iddianamede aktarıldı.

İddianamede, sanıkların, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı anlatılarak, A.A, A.S. ve İ.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 3 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.