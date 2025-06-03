Adana'da Uyuşturucu Ticareti Şüphesiyle Tutuklama
Adana'da narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Hakan T. tutuklandı. Evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ve haplar ele geçirildi.
Adana'da polis ekiplerince, ikametinde ve aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Hakan T'nin (35) merkez Sarıçam ilçesindeki evinde ve otomobilinde arama yaptı.
Aramalarda 20,35 gram sentetik uyuşturucu ile 43 uyuşturucu etkili hap bulundu.
Bunun üzerine şüpheli Hakan T, gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel