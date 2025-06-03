Adana'da Uyuşturucu Ticareti Şüphesiyle Tutuklama

Adana'da polis ekiplerince, ikametinde ve aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Hakan T'nin (35) merkez Sarıçam ilçesindeki evinde ve otomobilinde arama yaptı.

Aramalarda 20,35 gram sentetik uyuşturucu ile 43 uyuşturucu etkili hap bulundu.

Bunun üzerine şüpheli Hakan T, gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.