Adana'da Uyuşturucu Ticareti Şüphesiyle İki Zanlı Tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadaki bir paylaşımda uyuşturucu ticaretini özendirici yorumları nedeniyle V.G'yi (21) takibe aldı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelendiği V.G'nin Hürriyet Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi. Adreste 3 gram kokain, 4 gram esrar, 13 uyuşturucu etkili hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Polis, evdeki V.G. ve yanındaki diğer şüpheli R.Y'yi (21) gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar, adreste ele geçirilen uyuşturucularla ilgili birbirlerini suçladı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.