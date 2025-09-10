Haberler

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Şüphesiyle İki Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen iki zanlı, yapılan operasyonda gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadaki bir paylaşımda uyuşturucu ticaretini özendirici yorumları nedeniyle V.G'yi (21) takibe aldı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelendiği V.G'nin Hürriyet Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi. Adreste 3 gram kokain, 4 gram esrar, 13 uyuşturucu etkili hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Polis, evdeki V.G. ve yanındaki diğer şüpheli R.Y'yi (21) gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar, adreste ele geçirilen uyuşturucularla ilgili birbirlerini suçladı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro'dan ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı

ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: 3. dünya savaşı çoktan başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.